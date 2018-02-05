Возраст ребенка определите на начало болезни и посчитайте лимит с учетом этого возраста. В листке нетрудоспособности врач запишет возраст ребенка на начало болезни, поэтому ориентируйтесь именно на него. Если на начало болезни малышу не было семи лет, лимит — 60 дней (см. таблицу).

Со следующей болезни определяйте лимит уже из нового возраста. Например, родитель израсходовал 45 оплачиваемых дней. Семь лет малышу исполнилось во время болезни, которая длилась 10 дней. Оплатить надо все дни болезни. Но больше компания вправе не оплачивать больничные, так как сотрудник уже израсходовал положенные больничные на ребенка от 7 до 15 лет.

Сколько дней болезни ребенка можно оплачивать