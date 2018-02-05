145 февраля 2018

Как считать лимит больничных дней, если во время болезни ребенку исполнилось 7, 15 или 18 лет?

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Возраст ребенка определите на начало болезни и посчитайте лимит с учетом этого возраста. В листке нетрудоспособности врач запишет возраст ребенка на начало болезни, поэтому ориентируйтесь именно на него. Если на начало болезни малышу не было семи лет, лимит — 60 дней (см. таблицу).

Со следующей болезни определяйте лимит уже из нового возраста. Например, родитель израсходовал 45 оплачиваемых дней. Семь лет малышу исполнилось во время болезни, которая длилась 10 дней. Оплатить надо все дни болезни. Но больше компания вправе не оплачивать больничные, так как сотрудник уже израсходовал положенные больничные на ребенка от 7 до 15 лет.

Сколько дней болезни ребенка можно оплачивать

Возраст ребенка

По каждой болезни

Всего за год

До семи лет

Весь период

60 (90 по заболеваниям из приказа Минздравсоцразвития России от 20.02.08 № 84н)

От 7 до 15 лет

15

45

Старше 15 лет

7

30

Ребенок-инвалид до 18 лет

Весь период

120
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