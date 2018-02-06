296 февраля 2018

Когда надо переоценивать остатки материалов?

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отвечает:

Со временем материалы обесцениваются.

Поэтому остатки на счете 10 нужно переоценивать, если используете их или продаете не сразу после демонтажа. Для этого все компании должны создавать в бухучете резерв под снижение стоимости материальных ценностей (п. 25 ПБУ 5/01).

Исключение – малые компании, которые вправе вести бухучет упрощенно. Проверять активы на обесценение надо минимум раз в год – перед составлением годовой отчетности. Резерв отражается на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». В балансе обесцененные активы, под которые был создан резерв, отражают за минусом суммы резерва (п. 35 ПБУ 4/99).

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