Когда надо переоценивать остатки материалов?

Со временем материалы обесцениваются.

Поэтому остатки на счете 10 нужно переоценивать, если используете их или продаете не сразу после демонтажа. Для этого все компании должны создавать в бухучете резерв под снижение стоимости материальных ценностей (п. 25 ПБУ 5/01).

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Что и как отражать на самом древнем счете 41

Исключение – малые компании, которые вправе вести бухучет упрощенно. Проверять активы на обесценение надо минимум раз в год – перед составлением годовой отчетности. Резерв отражается на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». В балансе обесцененные активы, под которые был создан резерв, отражают за минусом суммы резерва (п. 35 ПБУ 4/99).

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