186 февраля 2018

Должен ли новенький сотрудник подтверждать количество дней болезни ребенка, которое он уже израсходовал у предыдущего работодателя?

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отвечает:

Безопаснее потребовать подтверждение.

Компания вправе оплачивать ограниченное число дней больничного по уходу за ребенком. Лимит общий на год и расчет не начинается вновь, если сотрудник перешел на другое место работы.

Закон не требует, чтобы сотрудник представлял сведения с бывшего места работы о том, сколько дней больничных ему уже оплатили. Но в ФСС считают, что нужно проверять эту информацию, иначе компания заплатит лишнее и фонд снимет расходы (письмо от 24.05.16 № 02-11-09/15-05-128ОП). Запросить информацию можно у бывшего работодателя.

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