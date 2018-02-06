06 февраля 2018

Кто должен подписать договор, если у контрагента три генеральных директора?

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отвечает:

Любой из трех директоров может подписать договор.

Закон разрешает нанимать сразу несколько руководителей. Причем они могут представлять интересы компании как совместно, так и порознь (п. 1 ст. 53 ГК РФ). Но здесь есть риск.

Каждый директор принимает решение самостоятельно. При этом кто-то из них может быть против сделки и заявит, что договор недействительный. Например, если сделка невыгодная. Поэтому компании ограничивают полномочия директоров в уставе и заверять контракты вправе только один из них. Чтобы избежать проблем, запросите у контрагента устав прежде, чем заключить контракт.

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