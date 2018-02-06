Да, могут.

По закону главбух обязан отражать в учете любой факт хозяйственной деятельности и не регистрировать мнимые операции (ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Если главбух нарушает эти правила, контролеры оштрафуют его на 10 тыс. рублей (ст. 15.11 КоАП РФ).

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Показания сотрудников не доказывают зарплату в конвертах

Также главбуха вместе с руководителем могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Если вы не согласны выдавать серую зарплату, то требуйте с руководителя письменное распоряжение. Тогда отвечать будет именно он.