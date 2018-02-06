Внесите изменения в книгу покупок и подайте уточненку.

Так как вы заявили вычет повторно, то занизили в декларации налог к уплате. В таком случае в инспекцию нужно сдать уточненку (п. 1 ст. 81 НК РФ). Чтобы исправить отчетность, внесите изменения в книгу покупок. Так как налоговый период уже закончился, составьте дополнительный лист к книге покупок.

В нем аннулируйте вычет — повторно запишите реквизиты счета-фактуры, стоимость товаров и НДС запишите с минусом (письмо ФНС России от 29.12.16 № СД-4-3/25440). Перед уточненкой доплатите налог с пенями. Данные из дополнительного листа книги попадут в уточненку.