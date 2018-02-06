В данном случае платите НДС.

Компания начисляет НДС, если ввозит товары из стран ЕАЭС (п. 4 ст. 72 Договора о ЕАЭС, п. 13 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). Это подтверждает Минфин в письме от 26.02.16 № 03-07-08/10882.

От уплаты налога освобождены только товары, которые перечислены в статье 150 НК РФ (письмо Минфина России от 19.03.15 № 03-07-13/1/14936). Кроме того, не требуется платить НДС, если компания ввозит товары из Белоруссии, но договор заключила с российским контрагентом (письмо Минфина России от 26.02.16 № 03-07-13/1/10895).