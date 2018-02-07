167 февраля 2018

Работник приложил к авансовому отчету чеки онлайн-кассы. В каждом документе НДС выделен отдельной строкой. Мы вправе принять налог к вычету? Работник отчитался за покупку бензина для служебного автомобиля.

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отвечает:

Принимать налог к вычету рискованно.

Минфин против вычета по кассовому чеку, так как по кодексу право на вычет подтверждает счет-фактура (письма от 24.01.17 № 03-07-11/3094, от 25.08.17 № 03-07-14/54643).

В то же время у вас есть шансы защитить право на вычет в суде. По мнению судей, счет-фактура — не единственный документ, по которому можно заявить вычет НДС (определение КС РФ от 02.10.03 № 384-О, постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.08.11 № КА-А41/7671–11).

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