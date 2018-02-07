Объясните контрагенту, что он не прав.

Если вы передали товары по договору купли-продажи, покупатель должен был принять их к учету. Ведь по договору контрагенту перешло право собственности на товар. В случае если контрагент возвращает товар, он должен составить счет-фактуру, как будто реализует вам товары обратно.

Этот документ дает вашей компании право на вычет (письмо Минфина России от 07.04.15 № 03-07-09/19392, решение ВАС РФ от 30.09.08 № 11461/08).

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