Чтобы правильно списать расходы, выясните причину недостачи.

При хранении запасы могут уменьшаться из-за усушки, утруски, испарения. Такую недостачу списывают в расходы в пределах норм естественной убыли (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ).

Для каждого вида топлива есть свои нормы (приказ Минэнерго России от 13.08.09 № 364). Они зависят от объема и типа емкости для хранения топлива, климатической зоны и времени года, а также срока хранения.

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Провели инвентаризацию только на бумаге

Например, бензин хранят в наземном стальном резервуаре объемом до 100 кубометров в Москве. Тогда в весенне-летний период в первый месяц хранения норма убыли — 1,134 килограмма на тонну, а в следующие месяцы периода — 0,624.

Чтобы списать потери сверх норм, нужно выяснить их причину. Возьмите объяснительную у работника, который отвечает за сохранность топлива.

Если сотрудник согласится возместить ущерб, бензин спишите как прочие расходы, а возмещение отразите во внереализационных доходах на дату, когда сотрудник признает вину (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). Если работник не согласен, можно взыскать ущерб через суд. Но при условии, что компания обеспечила сохранность запасов. Например, склад обнесен забором, есть сигнализация и пр.

Если договора о материальной ответственности нет либо компания не обеспечила условия для сохранности, подайте заявление в полицию. Если виновника не обнаружат, получите об этом справку и учтите расходы как убыток от кражи (подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ, письмо Минфина России от 16.12.11 № 03-03-06/4/149).

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