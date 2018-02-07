Вы вправе договориться с работниками о переходе на любую систему оплаты труда. Но, если сотрудник отрабатывает полный месяц, ему нужно заплатить не меньше МРОТ независимо от выручки компании.

Систему оплаты и нормы труда устанавливает работодатель (ст. 135, 160 ТК РФ). С согласия работников их можно перевести на зарплату в процентах от выручки. Но при этом за норму труда работник должен получать не меньше минимальной зарплаты (ст. 130 ТК РФ). Если платить меньше, то в первый раз компанию оштрафуют на сумму до 50 тыс. рублей, а за повторное нарушение — до 100 тыс. (ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

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Какие риски в досрочной зарплате

Компания обязана платить работнику не меньше минималки, если выполняются два условия. Первое — сотрудник полностью отработал месяц. Второе — работник выполнил свою норму труда (ч. 3 ст. 133, ч. 11. ст. 133.1 ТК РФ).

Работодатель обязан обеспечить сотрудника таким объемом работы, который согласован в трудовом договоре (ч. 2 ст. 22 ТК РФ). Если не выполнить это требование, то компанию оштрафуют на сумму до 50 тыс. рублей по статье 5.27 КоАП РФ (постановление Смоленского областного суда от 06.06.17 № 4а-206/2017). А работник будет вправе получить оплату по среднему заработку пропорционально отработанному времени (ст. 155 ТК РФ).

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