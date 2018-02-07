Даже если есть документы на перевозку, расходы могут признать необоснованными. Ведь компания вправе взыскать с поставщика стоимость доставки бракованного товара.

Компания вправе списать любые траты, если они обоснованы и подтверждены документами. Исключение — расходы, которые перечислены в статье 270 НК РФ. В списке не названа перевозка брака, но учитывать расходы все равно рискованно. Причины сразу две.

Во-первых, расходы по договору транспортной экспедиции нужно подтвердить поручением экспедитору, экспедиторской и складской распиской. Так считает Минфин (письмо от 05.07.17 № 03-03-06/1/42369). Право на учет расходов, которые подтвердили только актом, потребуется доказывать в суде (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.07.15 № Ф01-2414/2015).

Вторая причина — вы вправе взыскать стоимость перевозки со своего поставщика (ст. 393 ГК РФ). Брак продукции допустил именно он, а вы из-за этого потратились на перевозку. Поэтому налоговики, которых мы опросили, против учета расходов, если компания не предъявила претензию поставщику.

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