97 февраля 2018

Продаем строительные материалы. Недавно закупили товары для перепродажи. Из-за этого на расчетном счете теперь не хватает средств выплатить пособия сотрудникам. Мы можем возместить предыдущие пособия до конца квартала?

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отвечает:

Да, закон дает право компаниям возмещать пособия в середине квартала (ст. 4.6 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

Представьте в фонд письменное заявление, справку-расчет с приложением и документы, которые подтверждают право на пособие. Например, это могут быть больничные, справки (приказ Минздравсоцразвития России от 04.12.09 № 951н).

Формы заявления и справки-расчета возьмите из письма ФСС РФ от 07.12.16 № 02-09-11/04-03-27029. Фонд возместит пособие в течение 10 календарных дней с момента, когда компания представит необходимые документы (ч. 3 ст. 4.6 закона № 255-ФЗ).

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