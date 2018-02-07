Да, оплатите больничный. Новой сотруднице полагается пособие. Ведь больничный она взяла, когда уже действовал трудовой договор (ч. 2 ст. 5 закона № 255-ФЗ).
217 февраля 2018
Приняли на работу новую сотрудницу. Трудовой договор с ней подписали в первый рабочий день. Сотрудница отработала день, а вечером попала в больницу. Врач выписал больничный. Мы должны выдать сотруднице пособие?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
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