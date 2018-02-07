Нет, справка не подходит.

Для расчета пособия учитывают выплаты, с которых компания начисляла взносы на социальное страхование. В справке 2-НДФЛ отражают в том числе доходы, которые не облагаются взносами. Если сотрудница еще не принесла справку по форме из приказа Минтруда России от 30.04.13 № 182н, рассчитайте пособие из известных выплаты. В вашем случае из МРОТ.

Пособие назначьте в течение 10 календарных дней с даты, когда работница принесла больничный, и выдайте в ближайший день зарплаты (ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ). Когда сотрудница принесет справку, пересчитайте пособия и доплатите, если понадобится.