217 февраля 2018

Чтобы рассчитать больничное пособие новой сотруднице, нужно взять заработок за 2016–2017 годы. Но справку о заработке за два прошедших года сотрудница еще не приносила. Можно ли взять данные для расчета из справки 2-НДФЛ?

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отвечает:

Нет, справка не подходит.

Для расчета пособия учитывают выплаты, с которых компания начисляла взносы на социальное страхование. В справке 2-НДФЛ отражают в том числе доходы, которые не облагаются взносами. Если сотрудница еще не принесла справку по форме из приказа Минтруда России от 30.04.13 № 182н, рассчитайте пособие из известных выплаты. В вашем случае из МРОТ.

Пособие назначьте в течение 10 календарных дней с даты, когда работница принесла больничный, и выдайте в ближайший день зарплаты (ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ). Когда сотрудница принесет справку, пересчитайте пособия и доплатите, если понадобится.

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