Сотрудница родила малыша и написала заявление на ежемесячное пособие. Это ее первый ребенок. По приказу № 1012н сотрудница должна представить справку о том, что папа ребенка не получает пособие. Но папа также работает в нашей компании. Справка все равно нужна?
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