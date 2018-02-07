207 февраля 2018

Сотрудница родила малыша и написала заявление на ежемесячное пособие. Это ее первый ребенок. По приказу № 1012н сотрудница должна представить справку о том, что папа ребенка не получает пособие. Но папа также работает в нашей компании. Справка все равно нужна?

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отвечает:

Да, выдайте папе справку.

Порядок из приказа № 1012н не предусматривает исключений для случаев, если супруги работают вместе. Если справку не сделаете, то из-за неполного комплекта документов фонд не примет расходы.

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