Вы оформляете документ правильно.

Компании могут дополнить форму счета-фактуры любыми реквизитами (письмо Минфина России от 08.04.16 № 03-07-09/20121). Поэтому с 2013 года ФНС официально разрешила использовать универсальный передаточный документ (письмо от 21.10.13 № ММВ-20-3/96@). Чтобы такой документ подтвердил и вычеты, его нужно оформлять по правилам для счетов-фактур.

Если продавец и грузоотправитель один и тот же, в графу 3 счета-фактуры вносят запись «он же» (подп. «е» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). При этом компания вправе полностью прописать название грузоотправителя. Какой бы вариант ни выбрал поставщик, на вычеты покупателя это не повлияет. Объясните это контрагенту.

С 1 октября действует новая форма счета-фактуры, в которой появились дополнительные реквизиты. Дополните УПД этими реквизитами, чтобы у контрагентов не было проблем с вычетами (письмо ФНС России от 14.09.17 № ЕД-4-15/18322).