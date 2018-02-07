Попросите продавца оформить товарно-транспортную накладную.

Компания вправе составить любой первичный документ, чтобы оприходовать покупку. Но инспекторы сомневаются в реальности сделки, когда нет документов о доставке материалов от продавца покупателю. Из-за этого могут снять расходы и вычеты.

Если стоимость доставки включили в цену товара, безопаснее оформить товарно-транспортную накладную. Иначе от претензий налоговиков потребуется отбиваться в суде (постановления арбитражных судов Северо-Западного округа от 17.06.15 № Ф07-3573/2015, Центрального округа от 16.11.16 № Ф10-3496/2015).