167 февраля 2018

Поставщик доставляет материалы сразу на стройку. В договоре прописано, что стоимость доставки включена в цену материалов. Нужно ли у поставщика запрашивать товарно-транспортную накладную?

Тема:

отвечает:

Попросите продавца оформить товарно-транспортную накладную.

Компания вправе составить любой первичный документ, чтобы оприходовать покупку. Но инспекторы сомневаются в реальности сделки, когда нет документов о доставке материалов от продавца покупателю. Из-за этого могут снять расходы и вычеты.

Если стоимость доставки включили в цену товара, безопаснее оформить товарно-транспортную накладную. Иначе от претензий налоговиков потребуется отбиваться в суде (постановления арбитражных судов Северо-Западного округа от 17.06.15 № Ф07-3573/2015, Центрального округа от 16.11.16 № Ф10-3496/2015).

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