368 февраля 2018

Сотрудники часто просят срочный отпуск вне графика прямо на следующий день. Если компания выдаст отпускные и компенсацию за задержку в день отпуска, ее оштрафуют на проверке?

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отвечает:

Да.

Отпускные нужно выплатить за три календарных дня до отдыха (ст. 136 ТК РФ, письмо Роструда от 30.07.14 № 1693-6-1). Исключений кодекс не предусматривает. Если выдать деньги позже, то трудинспекторы вправе оштрафовать работодателя до 50 тыс. рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Уплата компенсации за задержку не освобождает работодателя от штрафа за нарушение. Чтобы избежать наказания, предложите сотруднику взять первые три дня отпуска за свой счет. Либо откажите работнику в отдыхе не по графику.

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