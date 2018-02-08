Да.

Отпускные нужно выплатить за три календарных дня до отдыха (ст. 136 ТК РФ, письмо Роструда от 30.07.14 № 1693-6-1). Исключений кодекс не предусматривает. Если выдать деньги позже, то трудинспекторы вправе оштрафовать работодателя до 50 тыс. рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

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Про постоянную путаницу с отпускными

Уплата компенсации за задержку не освобождает работодателя от штрафа за нарушение. Чтобы избежать наказания, предложите сотруднику взять первые три дня отпуска за свой счет. Либо откажите работнику в отдыхе не по графику.

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