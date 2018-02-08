Да, конечно.

Перерыв на отдых и питание можно не предоставлять сотрудникам, которые работают меньше четырех часов в день (ч. 1 ст. 108 ТК РФ). Если рабочий день составляет четыре часа и несколько минут, то положен перерыв. При этом не имеет значения, делится рабочее время на части или нет.

В данном случае сотрудник работает пять часов. А значит, положен перерыв не меньше 30 минут. Иначе при проверке возможен штраф по статье 5.27 КоАП РФ.

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