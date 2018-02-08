108 февраля 2018

С 2018 года меняются правила трудовых проверок. Инспекторы станут контролировать соблюдение ТК РФ по проверочным листам. То есть предмет ревизии будет ограничен вопросами из чек-листов. Вправе ли инспекторы при проверке задавать компании другие вопросы?

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отвечает:

Нет.

С 2018 года инспекторы должны использовать проверочные листы (постановление Правительства РФ от 08.09.17 № 1080). Каждый листок основан на требованиях законодательства о труде. Например, требования при заключении трудового договора, о предоставлении отпусков.

 Реквизиты этих листов будут записаны в распоряжении на проверку (п. 5.1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.12.08 № 294-ФЗ). Работодатель заранее узнает вопросы и сможет подготовиться к ревизии. За пределы этих требований трудинспекторы выходить не будут.

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