Нет.

С 2018 года инспекторы должны использовать проверочные листы (постановление Правительства РФ от 08.09.17 № 1080). Каждый листок основан на требованиях законодательства о труде. Например, требования при заключении трудового договора, о предоставлении отпусков.

Реквизиты этих листов будут записаны в распоряжении на проверку (п. 5.1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.12.08 № 294-ФЗ). Работодатель заранее узнает вопросы и сможет подготовиться к ревизии. За пределы этих требований трудинспекторы выходить не будут.