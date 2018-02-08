Причин может быть несколько.

Если налог менее 100 рублей, инспекторы не отправляют письмо (п. 4 ст. 52 НК РФ). Третья причина — налоговики не пришлют документ, если имущество освобождено от налога из-за льготы. Уведомление могло просто не прийти на бумаге, если у «физика» есть доступ к личному кабинету. Если налогоплательщик может общаться с инспекцией электронно через сайт ФНС, инспекторы не высылают бумажные документы (письмо ФНС от 22.08.16 № БС-4-11/15377@).

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Чтобы получать документ на бумаге, в личном кабинете перейдите в раздел «Документы налогоплательщика»>«Электронный документооборот». Нажмите на ссылку «Уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе». Сформируйте документ и подпишите его электронной подписью.