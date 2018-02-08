Работодатель может оформить платежку на налоги только от вашего имени.

По мнению чиновников, работодатель не вправе удерживать с зарплаты сотрудника налог и перечислять его в бюджет. Ведь Налоговый кодекс не предусматривает такой способ оплаты (письмо Минфина России от 18.09.17 № 03-02-07/2/59998). В то же время НК РФ разрешает платить чужие налоги из собственных средств. Компания может оформить платежку от имени сотрудника.

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Налог с движимого имущества возвращается

В поле «Плательщик» надо записать название компании, а в поле ИНН — 12-значный код «физика». В поле «Назначение платежа» компания запишет свои ИНН и КПП, а через знак «//« — ваши Ф.И.О. и другую информацию об уплате. Так деньги должны попасть по назначению. Когда компания заплатит налоги, напишите заявление, по которому работодатель удержит деньги в счет долга из вашей зарплаты.