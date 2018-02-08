68 февраля 2018

Налог за «физиков» вправе платить другие люди и компании. Можно ли попросить работодателя удержать из зарплаты имущественные налоги и перечислить их в бюджет?

Тема:

отвечает:

Работодатель может оформить платежку на налоги только от вашего имени.

По мнению чиновников, работодатель не вправе удерживать с зарплаты сотрудника налог и перечислять его в бюджет. Ведь Налоговый кодекс не предусматривает такой способ оплаты (письмо Минфина России от 18.09.17 № 03-02-07/2/59998). В то же время НК РФ разрешает платить чужие налоги из собственных средств. Компания может оформить платежку от имени сотрудника.

В поле «Плательщик» надо записать название компании, а в поле ИНН — 12-значный код «физика». В поле «Назначение платежа» компания запишет свои ИНН и КПП, а через знак «//« — ваши Ф.И.О. и другую информацию об уплате. Так деньги должны попасть по назначению. Когда компания заплатит налоги, напишите заявление, по которому работодатель удержит деньги в счет долга из вашей зарплаты.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.