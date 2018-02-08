Если вы сразу обнаружите ошибку, не нужно использовать чек коррекции.

В случае с лишней суммой достаточно оформить чек с признаком «возврат прихода» и пробить верный документ. Чек коррекции можно оформить, если компания обнаружила неучтенную выручку в конце смены. Ведь в таком чеке не нужно пробивать конкретный товар. Если не учли выручку, пробейте чек коррекции и сообщите налоговикам, что исправили ошибку. Тогда получится избежать штрафа за прием наличных без чека (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ).