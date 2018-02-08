48 февраля 2018

Контрагент покупает у нашей компании две шины. Стоимость каждой — 20 тыс. рублей. Счет мы выставили сразу на 40 тыс. рублей. Но клиент сначала внесет только предоплату — 15 тыс. рублей наличными. Выбивать чек на эту сумму?

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отвечает:

Да, конечно.

Продавец обязан выбить чек, когда принимает деньги от покупателя (п. 2 ст. 1.2закона № 54-ФЗ). Это касается в том числе расчетов с другими организациями. Не имеет значения — покупатель оплатил всю сумму по договору или только часть.

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