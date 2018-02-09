139 февраля 2018

У нас образовательное учреждение. Много различных видов обучения: очное, заочное, аспирантура, магистратура и т. д. Мы можем завести всего одну номенклатуру — «Образовательные услуги»?

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отвечает:

Безопаснее уточнить каждую услугу.

В классификаторе нет подробностей о каждой услуге. Но наименование должно быть четким и ясным, чтобы покупатель точно знал, за что внес деньги. Поэтому конкретизируйте каждый вид обучения.

Например, вбейте в чек название так: «Оплата услуг в системе высшего образования. Магистратура — первый год обучения».

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