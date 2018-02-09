799 февраля 2018

У нас сломался кассовый аппарат, и мы отдали его в ремонт. Вправе ли мы не приостанавливать деятельность, а выдавать вместо чеков онлайн-кассы бланки строгой отчетности? Мы оказываем медицинские услуги.

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отвечает:

В таком случае вы вправе выдавать бланки.

Компании, которые оказывают услуги населению, вправе работать без онлайн-кассы до 1 июля 2018 года (п. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290 ФЗ). Этим правилом также можно воспользоваться, если сломалась касса.

Вместо чеков оформляйте на оплату услуг бланки строгой отчетности. В документах должны быть все реквизиты из постановления Правительства РФ от 06.05.08 № 359.

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