Вид на жительство на территории нашей страны заменяет паспорт тем, у кого нет гражданства.

Вид на жительство — это документ, который подтверждает право на постоянное проживание и свободный въезд на территорию России. Если у человека нет гражданства, то вид на жительство одновременно удостоверяет его личность (абз. 8 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ).

Проверьте серию и номер вида на жительство. Иностранцам без гражданства выдавали документ на бланках серии 90 (п. 99 Административного регламента, утв. приказом ФМС России от 22.04.13 № 215). Если вид на жительство у «физика» на бланке серии 82 или 83, то гражданство у него есть. Тогда требуйте у работника паспорт его страны.

Сведения о документе, который удостоверяет личность, нужно вписать в форму уведомления о прие-ме на работу иностранца. С 1 июня 2016 года контроль за мигрантами передали в МВД (п. 2 Указа Президента РФ от 05.04.16 № 156). Свои формы МВД не утвердило, поэтому применяйте старые формы миграционной службы (приказ ФМС России от 28.06.10 № 147).

Не важно, какой договор заключили — трудовой или гражданско-правовой. Во всех случаях считается, что мигранта приняли на работу. Уведомьте о том, что вы наняли по договору подряда «физика» без российского гражданства (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ). Срок — три рабочих дня с момента, как вы заключили договор подряда. В такой же срок нужно сообщить о расторжении или прекращении контракта. Если не отправить сообщение вовремя, компанию оштрафуют на сумму до 1 млн рублей (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ).

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