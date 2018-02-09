Дайте пояснения налоговикам по формату. Копии документов вы вправе отправить отдельным электронным письмом или даже представить на бумаге.

С 2017 года на требование по НДС компании обязаны ответить по электронке и в формате, который утвердили налоговики. Ответ на бумаге инспекторы посчитают непредставленным (п. 3 ст. 88 НК РФ) Тогда они вправе оштрафовать компанию на 5 тыс. рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). Но за электронный ответ не по формату налоговики штрафовать не вправе. Главное отправить сведения по интернету и в срок — пять рабочих дней (решение ФНС России от 13.09.17 № СА-4-9/18214@).

Требование представить ответ в электронном виде касается только пояснений по НДС. Это правило действует для налогоплательщиков НДС, которые обязаны сдавать декларацию по интернету. Если компания не налогоплательщик или отчитывается на бумаге, она вправе дать электронные либо бумажные пояснения.

Отправьте в инспекцию два ответных письма. Пояснения составьте по формату (приказ ФНС России от 16.12.16 № ММВ-7-15/682@). А документы вышлите обычным электронным письмом с вложением электронных копий счетов-фактур, платежек и пр. Отправляйте документы не новым сообщением, а ответом на запрос. Иначе письмо может попасть в другой отдел инспекции. Тогда потребуется доказывать, что компания исполнила требование в срок.