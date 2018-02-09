249 февраля 2018

Перепродаем металлолом. Применяем упрощенную систему с объектом «доходы». В августе получили от покупателя предоплату на предстоящую поставку товаров. Товар мы закупить не смогли, поэтому в октябре договор расторгли, а предоплату вернули. Теперь нужно пересчитывать аванс за девять месяцев?

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отвечает:

Нет, не пересчитывайте налог.

При возврате товара покупателю компания на упрощенке уменьшает доходы того периода, в котором вернула предоплату. В данном случае учтите возвращенные суммы при расчете налога за год (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

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