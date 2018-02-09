Перепродаем металлолом. Применяем упрощенную систему с объектом «доходы». В августе получили от покупателя предоплату на предстоящую поставку товаров. Товар мы закупить не смогли, поэтому в октябре договор расторгли, а предоплату вернули. Теперь нужно пересчитывать аванс за девять месяцев?
При возврате товара покупателю компания на упрощенке уменьшает доходы того периода, в котором вернула предоплату. В данном случае учтите возвращенные суммы при расчете налога за год (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
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