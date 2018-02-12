1912 февраля 2018

Мы решили закрыть одну из наших компаний. Начисляли в бухучете резерв на отпуска. Теперь сотрудники увольняются и в отпуск уже не пойдут. У нас останется неиспользованный резерв? Как правильно списать остаток?

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отвечает:

За счет оценочного обязательства на отпуска спишите компенсацию за неиспользованные дни отдыха, которую выплатите уволенным работникам.

Компания обязана предоставить ежегодный оплачиваемый отдых работникам. Чтобы информация в бухучете была достоверной, под предстоящую выплату отпускных создают оценочное обязательство. За счет него начисляют не только отпускные, но и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении (письмо Минфина России от 29.01.14 № 07-04-18/01).

Если вы точно рассчитали оценочное обязательство, вы полностью используете резерв на отпуска, когда начислите компенсацию работникам. Если резерв окажется лишним, спишите остаток в кредит счета 91 «Прочие доходы» (п. 22 ПБУ 8/2010).

В учете сделайте проводки:

Дебет 96 Кредит 70
— начислена компенсация за неиспользованный отпуск за счет резерва;

Дебет 96 Кредит 69
— начислены страховые взносы на сумму компенсации;

Дебет 96 Кредит 91
— списано излишне начисленное оценочное обязательство.

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