За счет оценочного обязательства на отпуска спишите компенсацию за неиспользованные дни отдыха, которую выплатите уволенным работникам.
Компания обязана предоставить ежегодный оплачиваемый отдых работникам. Чтобы информация в бухучете была достоверной, под предстоящую выплату отпускных создают оценочное обязательство. За счет него начисляют не только отпускные, но и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении (письмо Минфина России от 29.01.14 № 07-04-18/01).
Если вы точно рассчитали оценочное обязательство, вы полностью используете резерв на отпуска, когда начислите компенсацию работникам. Если резерв окажется лишним, спишите остаток в кредит счета 91 «Прочие доходы» (п. 22 ПБУ 8/2010).
В учете сделайте проводки:
Дебет 96 Кредит 70
— начислена компенсация за неиспользованный отпуск за счет резерва;
Дебет 96 Кредит 69
— начислены страховые взносы на сумму компенсации;
Дебет 96 Кредит 91
— списано излишне начисленное оценочное обязательство.
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