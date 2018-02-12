За счет оценочного обязательства на отпуска спишите компенсацию за неиспользованные дни отдыха, которую выплатите уволенным работникам.

Компания обязана предоставить ежегодный оплачиваемый отдых работникам. Чтобы информация в бухучете была достоверной, под предстоящую выплату отпускных создают оценочное обязательство. За счет него начисляют не только отпускные, но и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении (письмо Минфина России от 29.01.14 № 07-04-18/01).

Важная статья:

Как посчитать резерв отпусков для равномерного учета расходов

Если вы точно рассчитали оценочное обязательство, вы полностью используете резерв на отпуска, когда начислите компенсацию работникам. Если резерв окажется лишним, спишите остаток в кредит счета 91 «Прочие доходы» (п. 22 ПБУ 8/2010).

В учете сделайте проводки:

Дебет 96 Кредит 70

— начислена компенсация за неиспользованный отпуск за счет резерва;

Дебет 96 Кредит 69

— начислены страховые взносы на сумму компенсации;

Дебет 96 Кредит 91

— списано излишне начисленное оценочное обязательство.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>