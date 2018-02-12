Чиновники против такого изменения. Но если вы посчитаете первоначальную цену ошибочной, ее можно исправить.

Ретроскидку можно учесть двумя способами. Первый — считать цену, по которой приняли покупку до скидки, ошибкой в учете (письмо Минфина России от 22.05.15 № 03-03-06/1/29540). Тогда первоначальную стоимость корректируют как ошибочную.

В первом способе учета есть риск. Минфин считает, что снизить первоначальную стоимость нельзя (письмо от 25.08.17 № 03-03-06/1/54758). По кодексу она меняется только при достройке, модернизации и пр. (п. 2 ст. 257 НК РФ).

Второй вариант — считать изменение цены после поставки самостоятельной хозяйственной операцией (определение ВС РФ от 26.03.15 № 305-КГ15-965). Тогда первоначальную стоимость не меняйте, а скидку отразите во внереализационных доходах (ст. 41 , п. 8 ст. 250 НК РФ).

Второй способ тоже не без рисков. Компания будет считать амортизацию по стоимости выше, чем цена в контракте. Но, если с разницы в ценах заплатить налог, судьи поддержат компанию (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.04.13 № А05-3806/2012).

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