Компанию не оштрафуют, но юридический адрес нужно подтвердить.

Налоговики ежемесячно проверяют сведения о компаниях на достоверность (письмо ФНС России от 03.08.16 № ГД-4-14/14126@). Инспекторы не обнаружили компанию по юридическому адресу. Они отправят уведомление об уточнении сведений. Исполнить его нужно в течение 30 календарных дней (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).

Важная статья:

Чем опасна запись о недостоверности у контрагента

Направьте ответ в свободной форме. Приложите договор аренды или документ о праве собственности на помещение. Они подтвердят, что адрес реальный.

Иначе налоговики внесут в ЕГРЮЛ запись о недостоверном адресе. А через полгода инспекция исключит компанию из реестра (п. 5 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ). За недостоверные сведения директора оштрафуют на 10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>