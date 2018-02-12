2412 февраля 2018

Наш склад находится по юридическому адресу компании. Недавно к нам приходили налоговики. Но в это время на складе никого не было. Соседи сказали, что нас не знают. Налоговики составили акт, что там компании нет. Нас оштрафуют?

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отвечает:

Компанию не оштрафуют, но юридический адрес нужно подтвердить.

Налоговики ежемесячно проверяют сведения о компаниях на достоверность (письмо ФНС России от 03.08.16 № ГД-4-14/14126@). Инспекторы не обнаружили компанию по юридическому адресу. Они отправят уведомление об уточнении сведений. Исполнить его нужно в течение 30 календарных дней (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).

Направьте ответ в свободной форме. Приложите договор аренды или документ о праве собственности на помещение. Они подтвердят, что адрес реальный.

Иначе налоговики внесут в ЕГРЮЛ запись о недостоверном адресе. А через полгода инспекция исключит компанию из реестра (п. 5 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ). За недостоверные сведения директора оштрафуют на 10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ).

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