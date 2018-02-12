Фонд не вправе отказать в возмещении пособия из-за того, что у вас нет трудовой книжки работника.

Компания вправе возместить расходы на пособие по больничному из ФСС. Для этого в фонд подают заявление, справку-расчет и больничный лист. Другие документы не требуются (п. 3Перечня, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 04.12.09 № 951н).

Важная статья:

ФСС обновил документы по пособиям

Иногда контролеры запрашивают копии трудовых книжек. Но так поступать они не вправе. Если спор дойдет до суда, суд поддержит компанию (постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.11.11 № А05-2144/2011, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.07.17 № Ф02-3336/2017).

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