Безопаснее представить сведения и документы.

За отказ представить документы, которые есть у компании, возможен штраф в 10 тыс. рублей (п. 2 ст. 126 НК РФ). Инспекторы не вправе требовать информацию, которая не относится к проверке (п. 1 ст. 93.1 НК РФ). Если вы уверены, что требование незаконное, можно его не исполнять (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ).

Важная статья:

Как упростить себе встречную проверку

В то же время кодекс не ограничивает список бумаг, которые вправе запросить инспекторы. Налоговики сами определяют, какие документы им нужны. Некоторые судьи считают, что компания не вправе решать, относится запрошенная информация к проверке или нет (постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.05.17 № Ф05-5624/2017).

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