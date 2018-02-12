Посчитайте и перечислите налог в бюджет с выплат иностранному контрагенту.

Компания, которая приобретает услуги у иностранных контрагентов, выполняет функции налогового агента по НДС. Но только если местом реализации считается РФ.

Наша страна будет местом реализации услуг по оптимизации сайта, если покупатель находится в России (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ). Такое правило есть и в международном договоре с Беларусью (подп. 4 п. 29 приложения 18 к Договору о ЕАЭС).

НДС посчитайте по расчетной ставке 18/118 (п. 4 ст. 164 НК РФ). Деньги удержите из выплат контрагенту и перечислите в бюджет. Если в контракте не предусмотрена сумма НДС, то согласуйте новую стоимость услуг. Варианта два — пропишите, что НДС входит в текущую цену или увеличьте ее на налог. Если контрагент не согласует изменения, заплатите налог из собственных средств в день, когда рассчитаетесь с подрядчиком (п. 4 ст. 174 НК РФ).