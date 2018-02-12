Вы вправе пересчитать взносы с июля.

Компании вправе применять пониженный тариф по взносам на травматизм с выплат инвалидам первой, второй и третьей групп. Скидка — 60 процентов от страхового тарифа (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.12.05 № 179-ФЗ).

Сотрудники-инвалиды не обязаны при трудоустройстве показывать справку об инвалидности. В этом случае компания применяет к выплатам общий тариф. Чиновники считают, что льгота зависит от даты признания сотрудника инвалидом (письма ФСС РФ от 01.12.10 № 02-03-10/08–12891, от 17.11.11 № 14-03-11/08–13985, Минздравсоцразвития России от 22.06.10 № 1977-19). А раз дата, когда работник принес справку, значения не имеет, то компания вправе пересчитать взносы с июля. Это нам подтвердили в фонде.