Считать и удерживать налог с выплат не надо, это сделает фриланс-биржа.

Перечислять НДФЛ с доходов «физиков» — обязанность налогового агента. То есть той компании, которая фактически выплачивает деньги работнику (п. 1 ст. 226 НК РФ). Удерживать налог не нужно только в отдельных случаях. Например, «физик» сам платит НДФЛ с доходов, если продает компании собственное имущество (п. 1 ст. 228 НК РФ).

В вашем случае компания фактически перечисляет деньги контрагенту, а не «физику». Фриланс-биржа удерживает из выплат комиссию, а остаток перечисляет исполнителю. Раз перечислять доход будет биржа, она же должна удержать с работника НДФЛ. Вашей компании удерживать налог с выплат не нужно.