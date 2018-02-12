2512 февраля 2018

Руководитель поручил разовую работу по настройке бухгалтерской программы фрилансеру. Исполнителя нашли через сайт фриланс-биржи. Услуги исполнителя будем оплачивать через личный кабинет на сайте биржи. Кто должен удержать НДФЛ с вознаграждения фрилансеру?

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отвечает:

Считать и удерживать налог с выплат не надо, это сделает фриланс-биржа.

Перечислять НДФЛ с доходов «физиков» — обязанность налогового агента. То есть той компании, которая фактически выплачивает деньги работнику (п. 1 ст. 226 НК РФ). Удерживать налог не нужно только в отдельных случаях. Например, «физик» сам платит НДФЛ с доходов, если продает компании собственное имущество (п. 1 ст. 228 НК РФ).

В вашем случае компания фактически перечисляет деньги контрагенту, а не «физику». Фриланс-биржа удерживает из выплат комиссию, а остаток перечисляет исполнителю. Раз перечислять доход будет биржа, она же должна удержать с работника НДФЛ. Вашей компании удерживать налог с выплат не нужно.

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