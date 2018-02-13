1713 февраля 2018

Веду учет у индивидуального предпринимателя на общей системе. В своей мастерской бизнесмен делает расписные керамические горшки и продает готовые изделия посетителям. Вправе ли он отказаться от онлайн-кассы?

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отвечает:

Предприниматель вправе отказаться от онлайн-кассы.

Предприниматели на общей системе применяют онлайн-кассы, если продают товары за наличку. Из общего правила есть исключение — бизнесмен может отказаться от кассы, если производит и продает изделия народного художественного промысла (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Регионы самостоятельно определяют список таких изделий (п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 06.01.99 № 7-ФЗ).

Чтобы товары признали изделиями народного промысла, подайте заявление об экспертизе в Департамент культуры Тюменской области.

К заявлению приложите образцы товаров, две их цветные фотографии 9 × 12 см и перечень изделий. Чиновники в течение 30 рабочих дней выдадут выписку из протокола заседания с подтверждением льготы либо откажут (постановление правительства Тюменской области от 10.04.12 № 128-п).

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