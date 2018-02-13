1813 февраля 2018

Сотрудница три года назад вышла замуж. В трудовой зачеркнули фамилию и написали новую. Сейчас она в разводе и решила вернуть свою девичью фамилию. Как исправить данные в трудовой книжке?

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отвечает:

Зачеркните вторую фамилию и напишите сверху новую.

Нужно исправить запись на титульном листе трудовой книжки, если сотрудница поменяла фамилию. Для этого одной чертой зачеркните прежнюю фамилию и запишите новую (п. 2.3Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69). На внутренней стороне обложки сделайте отметку о том, что фамилия изменилась, и сошлитесь на документ-основание.

Такой же порядок используйте, если работница решила вернуть старую фамилию. Запишите девичью фамилию снова в свободном месте, например над перечеркнутыми записями. На обложке сошлитесь на свидетельство о расторжении брака.

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