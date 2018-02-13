1713 февраля 2018

26 февраля выдадим сотруднику аванс за все отработанные дни февраля. В этот же день работник уйдет в оплачиваемый отпуск до конца месяца и больше не получит доходов. Удерживать ли НДФЛ с аванса за февраль?

Темы:

отвечает:

НДФЛ исчислите с аванса 28 февраля. После этого удержите налог из ближайшего денежного дохода.

Сотрудники получают зарплату не реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Но для НДФЛ дата получения дохода в виде зарплаты — последний день месяца, за который компания начислила сотруднику доход (п. 2 ст. 223 НК РФ). Поэтому с первой части зарплаты за февраль, которую компания выдаст 25-го числа, удерживать НДФЛ не нужно (письмо Минфина России от 13.07.17 № 03-04-05/44802).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.