НДФЛ исчислите с аванса 28 февраля. После этого удержите налог из ближайшего денежного дохода.

Сотрудники получают зарплату не реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Но для НДФЛ дата получения дохода в виде зарплаты — последний день месяца, за который компания начислила сотруднику доход (п. 2 ст. 223 НК РФ). Поэтому с первой части зарплаты за февраль, которую компания выдаст 25-го числа, удерживать НДФЛ не нужно (письмо Минфина России от 13.07.17 № 03-04-05/44802).

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