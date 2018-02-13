813 февраля 2018

Можно ли добровольно перейти на общую систему в середине года?

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отвечает:

Отказаться от упрощенки можно только с начала года (п. 3 ст. 346.13 НК РФ).

Вернуться на общую систему в середине года компания обязана, если нарушит условия для спецрежима. Например, выручка превысит 150 млн рублей.

Иногда компании искусственно завышают доходы — увеличивают их на НДС. Если выручка превысит лимит только из-за налога, судьи признают переход с упрощенки незаконным (определение ВС РФ от 14.11.16 № 304-КГ16-14701).  

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