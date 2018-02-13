913 февраля 2018

Можно ли уведомить о переходе на упрощенку, если не соблюдаем условия?

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отвечает:

Компания не вправе работать на упрощенке, если доля участия других организаций в ее уставном капитале больше 25 процентов.

В Минфине считают, что под этот критерий можно подстроиться до 1 января следующего года (письмо от 29.01.10 № 03-11-06/2/10). Но если компания не выполнит условие для перехода на дату уведомления и не успеет исправить сведения в ЕГРЮЛ на 1 января, налоговики оставят ее на общей системе (решение ФНС России от 19.06.17 № СА-4-9/11610@).  

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