Компания не вправе работать на упрощенке, если доля участия других организаций в ее уставном капитале больше 25 процентов.

В Минфине считают, что под этот критерий можно подстроиться до 1 января следующего года (письмо от 29.01.10 № 03-11-06/2/10). Но если компания не выполнит условие для перехода на дату уведомления и не успеет исправить сведения в ЕГРЮЛ на 1 января, налоговики оставят ее на общей системе (решение ФНС России от 19.06.17 № СА-4-9/11610@).