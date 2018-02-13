713 февраля 2018

Можно ли для перехода на упрощенку учитывать часть основных средств?

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отвечает:

Лимит остаточной стоимости в 150 млн рублей считают только по имуществу, которое признают амортизируемым по кодексу (подп. 16. п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

В бухучете основными средствами считаются активы дороже 40 тыс. рублей, а в налоговом учете — дороже 100 тыс. Возьмите в расчет только те активы, которые амортизируете в налоговом учете. Их остаточную стоимость посчитайте по правилам бухучета (письмо Минфина России от 15.06.17 № 03-11-11/37040).  

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