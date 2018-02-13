Запишите стаж с начала года и до дня увольнения.

Если приняли сотрудника в этом году, считайте стаж с первого дня работы. Страхователь заполняет индивидуальные сведения на основании приказов и иных кадровых документов (п. 24 Инструкции, утв. приказом Минтруда России от 21.12.16 № 766н).

В форму СЗВ-СТАЖ нужно вносить весь период работы, который идет в стаж. Поскольку сотрудник уволился во время болезни, разбейте периоды на время работы и нетрудоспособности. Последним рабочим днем будет день увольнения, и не имеет значения, что в это время сотрудник был на больничном.