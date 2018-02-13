12213 февраля 2018

Сотрудник уже почти месяц находится на больничном. Сейчас написал заявление на увольнение по собственному желанию. В день увольнения сотруднику нужно выдать форму СЗВ-СТАЖ. В отчете записать стаж до болезни?

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отвечает:

Запишите стаж с начала года и до дня увольнения.

Если приняли сотрудника в этом году, считайте стаж с первого дня работы. Страхователь заполняет индивидуальные сведения на основании приказов и иных кадровых документов (п. 24 Инструкции, утв. приказом Минтруда России от 21.12.16 № 766н).

В форму СЗВ-СТАЖ нужно вносить весь период работы, который идет в стаж. Поскольку сотрудник уволился во время болезни, разбейте периоды на время работы и нетрудоспособности. Последним рабочим днем будет день увольнения, и не имеет значения, что в это время сотрудник был на больничном.  

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