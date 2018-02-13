3613 февраля 2018

СЗВ-М за январь сдали с ошибкой. Фамилию работницы записали с буквой Е вместо Ё. Достаточно ли сдать отчет за февраль без ошибок или надо исправить январский СЗВ-М?

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отвечает:

Внесите изменения в отчет за январь.

Заполнять Ф.И.О. работников в СЗВ-М нужно в соответствии со СНИЛС. Иначе фонд может не принять сведения на работницу. Тогда потребуется сдать дополняющую форму с точной фамилией. Вы можете исправить ошибку, не дожидаясь протокола из фонда. Сдайте дополняющую форму СЗВ-М на сотрудницу.

Если вы дополните отчет сами либо после протокола или уведомления фонда в течение пяти рабочих дней (п. 39 Инструкции, утв. приказом № 766н).

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