Внесите изменения в отчет за январь.

Заполнять Ф.И.О. работников в СЗВ-М нужно в соответствии со СНИЛС. Иначе фонд может не принять сведения на работницу. Тогда потребуется сдать дополняющую форму с точной фамилией. Вы можете исправить ошибку, не дожидаясь протокола из фонда. Сдайте дополняющую форму СЗВ-М на сотрудницу.

Если вы дополните отчет сами либо после протокола или уведомления фонда в течение пяти рабочих дней (п. 39 Инструкции, утв. приказом № 766н).