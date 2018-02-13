513 февраля 2018

Заключили с работником договор подряда. Заплатили ему аванс, а окончательно рассчитаемся, когда он сдаст работы. Как записать стаж работника в СЗВ-СТАЖ?

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отвечает:

Заполните период за все время, которое действовал договор. В стаж засчитывают срок действия контракта, поэтому не важно, когда вы будете платить работнику.

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