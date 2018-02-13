Заполните период за все время, которое действовал договор. В стаж засчитывают срок действия контракта, поэтому не важно, когда вы будете платить работнику.
513 февраля 2018
Заключили с работником договор подряда. Заплатили ему аванс, а окончательно рассчитаемся, когда он сдаст работы. Как записать стаж работника в СЗВ-СТАЖ?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме
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