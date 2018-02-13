2413 февраля 2018

Покупатель перечислил платеж с назначением «аванс по договору». Но у него есть задолженность за предыдущую отгрузку по этому же договору. Мне нужно выставить счет-фактуру на всю сумму платежа или на разницу с суммой долга?

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отвечает:

На какую сумму выставить счет-фактуру, зависит от условий договора.

Поставщик обязан начислить НДС с предоплаты. Если одной суммой покупатель платит за товары и за будущую поставку, нужно рассчитать налог с части, которая засчитывается в аванс (абз. 2 п. 1 ст. 154 НК РФ). Особенности расчетов прописывают в договоре. От него зависит, как начислить НДС.

Даже если по договору вы засчитываете платежи сначала в счет долга, а затем в счет предоплаты, в ситуации есть риски. Контрагент записал в платежке назначение «аванс». Поэтому инспекторы могут потребовать налог со всей суммы.

Нужно подтвердить расчет налоговой базы, иначе доказать правоту не получится и в суде (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.05.15 № Ф06-23346/2015).

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