На какую сумму выставить счет-фактуру, зависит от условий договора.

Поставщик обязан начислить НДС с предоплаты. Если одной суммой покупатель платит за товары и за будущую поставку, нужно рассчитать налог с части, которая засчитывается в аванс (абз. 2 п. 1 ст. 154 НК РФ). Особенности расчетов прописывают в договоре. От него зависит, как начислить НДС.

Даже если по договору вы засчитываете платежи сначала в счет долга, а затем в счет предоплаты, в ситуации есть риски. Контрагент записал в платежке назначение «аванс». Поэтому инспекторы могут потребовать налог со всей суммы.

Нужно подтвердить расчет налоговой базы, иначе доказать правоту не получится и в суде (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.05.15 № Ф06-23346/2015).