Вы вправе учесть расходы на оборудование комнаты без результатов оценки. Но безопаснее составить план мероприятий, чтобы избежать проблем на трудовой проверке.

Минфин разрешает учитывать расходы на оборудование комнат отдыха и столовых для сотрудников. При этом чиновники не требуют, чтобы компания оформляла план мероприятий и проводила оценку рабочих мест (письмо от 14.07.11 № 03-03-06/2/112). Чтобы обосновать расходы, можно прописать условие о комнате отдыха в коллективном договоре и собрать подтверждающие документы на покупку оборудования.

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Работодатель обязан улучшать условия труда. Ежегодно нужно тратить на меропрятия по улучшению не менее 0,2 процента от расходов на производство (ст. 226 ТК РФ). Обустройство комнаты отдыха записано в перечне ежегодных мероприятий по улучшению условий труда (п. 17Типового перечня, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.12 № 181н). Работодатель должен выбрать мероприятия из списка и составить годовой план. Для расходов он не обязателен, но если не будет документа, компанию может оштрафовать трудовая инспекция на сумму до 80 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

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