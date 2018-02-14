1514 февраля 2018

Сотрудник по совмещению выполняет работу заместителя директора. Мы хотим сократить эту должность. Нужно об этом уведомить работника за два месяца?

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отвечает:

Не нужно уведомлять о сокращении должности, если работник ее совмещает.

Работодатель с согласия сотрудника вправе поручить ему работу в режиме совмещения (ст. 60.2 ТК РФ). В этом случае отдельный трудовой договор не заключают, подписывают только соглашение. Сотрудник будет выполнять дополнительные функции в течение рабочего дня на основном месте.

Должность, которую совмещают, остается вакантной. Работодатель вправе предлагать ее соискателям (апелляционное определение Московского городского суда от 14.12.16 № 33–44629/2016). Кодекс требует уведомить о сокращении штатных единиц тех работников, которые их занимают. Поэтому сотрудника, который совмещает такую должность, предупреждать за два месяца не нужно.

Компания вправе в любое время отменить поручение на работу в режиме совмещения. Об этом достаточно уведомить сотрудника за три рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ). Сообщите сотруднику, что он больше не будет выполнять работу заместителя директора, а затем сократите должность.

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