Не нужно уведомлять о сокращении должности, если работник ее совмещает.

Работодатель с согласия сотрудника вправе поручить ему работу в режиме совмещения (ст. 60.2 ТК РФ). В этом случае отдельный трудовой договор не заключают, подписывают только соглашение. Сотрудник будет выполнять дополнительные функции в течение рабочего дня на основном месте.

Важная статья:

Не сообщаем в службу занятости об увольнении сотрудников

Должность, которую совмещают, остается вакантной. Работодатель вправе предлагать ее соискателям (апелляционное определение Московского городского суда от 14.12.16 № 33–44629/2016). Кодекс требует уведомить о сокращении штатных единиц тех работников, которые их занимают. Поэтому сотрудника, который совмещает такую должность, предупреждать за два месяца не нужно.

Компания вправе в любое время отменить поручение на работу в режиме совмещения. Об этом достаточно уведомить сотрудника за три рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ). Сообщите сотруднику, что он больше не будет выполнять работу заместителя директора, а затем сократите должность.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>